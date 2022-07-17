Особая экономическая зона появится в Перми

Правительство России утвердило создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Перми, где инвесторы смогут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В составе зоны будут функционировать центр обработки данных и логистический комплекс. Отмечается, что резиденты проинвестируют в свои проекты более 10 млрд рублей.

«Создаваемая в Перми ОЭЗ относится к промышленно-производственному типу. Здесь компании-резиденты будут реализовывать проекты в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях», — говорится в сообщении.

Уже известно, что в ОЭЗ планируется запустить производство гибких полиэтиленовых труб для нефтехимической отрасли и строительство речных судов для грузовых и пассажирских перевозок.

Кроме того, еще одним постановлением правительство страны также расширило территорию ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане. Там планируется возвести IT-центр, где разместятся три компании-резидента, разрабатывающие решения по защите информации и замещению зарубежного софта.

Резиденты ОЭЗ могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.

17 июня вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков сообщил о планах расширить территорию ОЭЗ «Авангард» в регионе. По его словам, особая экономическая зона уже заполнилась резидентами. В конце 2022 года власти региона намерены обратиться в федеральное правительство с соответствующей просьбой.

28 февраля Мишустин подписал постановление о создании в Курской области ОЭЗ промышленно-производственного типа «Третий полюс». Объем инвестиций в новые производства к 2031 году составит почти 40 млрд рублей, количество рабочих мест — около 600. На этом ОЭЗ будут «условия для реализации инвестиционных проектов в области металлургии, машиностроения, химии и других сферах».