В Омской области планируют расширить особую экономическую зону «Авангард»

В Омской области планируется расширить территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард». Об этом первый вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков рассказал ИА «Город55» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, особая экономическая зона уже заполнилась резидентами. В конце 2022 года власти региона намерены обратиться в федеральное правительство с просьбой расширить территорию.

«Зона «Авангард» — это наша гордость. Мы ее создали за девять месяцев. Это было практически невозможно, но мы смогли. Якорными резидентами выступили «Газпромнефть» и ГК «Титан». Потом пришли и другие проекты. Сейчас их количество фактически полностью уже занимают всю территорию зоны», — объяснил политик.

Основной задачей ОЭЗ является создание благоприятных условий для российских и международных компаний, реализующих инвестиционные проекты. Решение о ее создании было одобрено в 2020 году постановлением правительства РФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Тема мероприятия в этом году: «Новый мир — новые возможности». ПМЭФ организован Фондом Росконгресс.