Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин допустил снижение льготной ипотеки до 7%
Мир
Дания заявила о нарушении морской границы королевства военным кораблем РФ
Экономика
Путин заявил о подавлении инфляционного всплеска в России
Экономика
Силуанов гарантировал выполнение всех соцобязательств перед россиянами
Политика
Путин отметил несбыточность мрачных прогнозов по экономике России
Политика
Сенатор Косачев назвал вопрос о членстве Украины в ЕС сугубо военным актом
Экономика
Путин назвал антироссийские санкции безумными и бездумными
Мир
В ДНР свыше 7 тыс. человек погибли за весь период украинской агрессии
Мир
Путин заявил об объявлении США себя посланниками Бога на Земле
Общество
Кузнецова призвала реформировать систему органов опеки в России
Политика
В СФ призвали не отвечать зеркально на введение Киевом визового режима с Россией

В Омской области планируют расширить особую экономическую зону «Авангард»

0
Фото: Правительство Омской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омской области планируется расширить территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард». Об этом первый вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков рассказал ИА «Город55» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, особая экономическая зона уже заполнилась резидентами. В конце 2022 года власти региона намерены обратиться в федеральное правительство с просьбой расширить территорию.

«Зона «Авангард» — это наша гордость. Мы ее создали за девять месяцев. Это было практически невозможно, но мы смогли. Якорными резидентами выступили «Газпромнефть» и ГК «Титан». Потом пришли и другие проекты. Сейчас их количество фактически полностью уже занимают всю территорию зоны», — объяснил политик.

Основной задачей ОЭЗ является создание благоприятных условий для российских и международных компаний, реализующих инвестиционные проекты. Решение о ее создании было одобрено в 2020 году постановлением правительства РФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Тема мероприятия в этом году: «Новый мир — новые возможности». ПМЭФ организован Фондом Росконгресс.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022