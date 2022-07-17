В Москве четыре легковушки столкнулись на Можайском шоссе

В Москве на Можайском шоссе столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили 17 июля в департаменте транспорта столицы.

По данным ведомства, ДТП произошло в районе дома № 60 (после развязки с МКАД) при движении в сторону центра города.

В настоящее время движение в сторону центра столицы осуществляется по пяти полосам из шести. На месте аварии работают оперативные службы.

О пострадавших информации нет.

15 июля тройное ДТП произошло в Калуге. Столкнулись три автомобиля — Hyundai, Suzuki и «Нива». В результате аварии пострадал один человек.

В тот же день в Амурской области часть села осталась без электричества из-за ДТП в Тамбовском районе. Энергетикам удалось восстановить электроснабжение по резервной схеме через час после аварии. При осмотре сетей была обнаружена поврежденная опора с оборванным проводом, а рядом находился разбитый автомобиль без водителя. Личность виновника была установлена, его обяжут возместить нанесенный ущерб.