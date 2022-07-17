Упавший в Греции украинский самолет Ан-12 вез оборонную продукцию

Упавший в Греции самолет Ан-12 вез оборонную продукцию из Сербии в Бангладеш. Об этом 17 июля заявил сербский министр обороны Небойша Стефанович.

«Самолет вылетел около 20:40 из Ниша и перевозил около 11,5 т продукции нашей специализированной отрасли до конечного потребителя в Бангладеш. Заказчиком выступило министерство обороны Бангладеш», — цитирует Стефановича РТС.

Он также подтвердил гибель всех восьми членов экипажа, находившихся на борту.

Самолет Ан-12 принадлежал компании «Меридиан» с Украины. Он вез минометы и снаряды к ним, произведенные компанией «Валир». Конечным пунктом назначения значилась Дакка.

Украинский самолет упал в субботу, 16 июля. Первоначально сообщалось, что он выполнял рейс из Сербии в Иорданию.

Известно, что у самолета отказали двигатели, после этого пилот запросил у диспетчера разрешение на аварийную посадку. После разрешения на посадку в аэропорту Кавалы след самолета пропал с экранов радаров в 10 морских милях к западу от города.