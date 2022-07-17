Под Тулой поезд сошел с рельсов из-за ограбления состава на ходу

В Тульской области с рельсов сошли 12 вагонов, предварительно, из-за хищения металла из грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД 16 июля.

«Около 15:20 на участке Узловая-3 – Жданка в Тульской области произошел сход 12 вагонов грузового поезда. Вероятная причина — действия третьих лиц при хищении металла из грузового поезда. Один из них погиб», — говорится в сообщении.

Из-за происшествия временно приостановили движение поездов, несколько из них было задержано. Для разрешения ситуации железнодорожники направили восстановительный поезд со станции Узловая.

В этот же день на станции Протока в Краснодарском крае сошли с рельсов вагоны с газовым конденсатом. В пресс-службе отметили, что на движение поездов по станции Протока ситуация не повлияла.

Ранее, 7 июля, эксперты назвали причину, по которой вагоны грузового поезда сошли с пути в Оренбургской области.

В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что это произошло из-за ненадлежащего состояния участка железной дороги.