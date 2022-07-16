Вагоны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Краснодарском крае

На станции Протока в Краснодарском крае сошли с рельсов вагоны с газовым конденсатом. Об этом 16 июля заявили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«Сегодня в 05:40 мск на станции Протока при производстве маневровых работ и подаче грузовых вагонов на пути необщего пользования предприятия «Славянск-Эко» допущен сход пяти вагонов (груз — газовый конденсат), три из них на боку. В результате пострадавших нет. Угроза экологической безопасности отсутствует», — цитирует ТАСС представителя железной дороги.

В пресс-службе отметили, что на движение поездов по станции Протока ситуация не влияет. К месту инцидента направлены восстановительные поезда со станции Тимашевская и Крымская.

Ранее, 7 июля, эксперты назвали причину, по которой вагоны грузового поезда сошли с пути в Оренбургской области. В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что это произошло из-за ненадлежащего состояния участка железной дороги.