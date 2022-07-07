Названа причина схода вагонов в Оренбургской области

Эксперты назвали причину, по которой вагоны грузового поезда сошли с пути в Оренбургской области. Это произошло из-за ненадлежащего состояния участка железной дороги. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в июне во время проведения маневров на подъездных путях АО «Орское карьероуправление». С пути сошли два вагона. Обошлось без пострадавших. По факту случившегося надзорное ведомство организовало проверку.

В отношении виновного сотрудника предприятия возбудили административное дело. По требованию прокурора железнодорожный путь привели в нормативное состояние, пишет РИА «Оренбуржье».

24 июня стало известно о сходе 13 вагонов грузового поезда с рельсов в Псковской области. Инцидент произошел в деревне Сосонье на перегоне Порхов – Лунево. Никто не пострадал. В результате было задержано отправление пассажирского состава.