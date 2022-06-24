Сход грузовых вагонов в Псковской области вызвал задержку поезда

В Псковской области произошел сход вагонов грузового поезда, вызвавший задержку пассажирского состава. Об этом рассказали 24 июня в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Сегодня на перегоне Лунево – Порхов произошел сход вагонов грузового поезда. На место происшествия направлены восстановительные поезда с ближайших станций. Задержан пассажирский поезд № 820 сообщением Псков – Петрозаводск, который перенаправлен по обходному участку», — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадавших нет. В ОАО РЖД создан оперативный штаб, специалисты железных дорог принимают меры по ликвидации последствий аварии.

Ранее в этот же день сообщалось о пожаре на пассажирском поезде, курсировавшем из Нового Уренгоя в Оренбург. Возгорание произошло на перегоне Ханымей – Ноябрьск-2 в Ямало-Ненецком автономном округе. Предварительной причиной произошедшего был назван поджог.

20 июня в Краснодарском крае сошли девять вагонов грузового поезда, в которых перевозился уголь. В результате инцидента никто не пострадал, вред окружающей среде нанесен не был, однако были повреждены три опоры контактной сети. В связи с произошедшим были задержаны три пассажирских поезда.