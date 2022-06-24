Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Псковской области

13 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Порховском районе Псковской области. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Как уточняет ИА FlashNord, инцидент произошел около 13:40 в деревне Сосонье на перегоне Порхов–Лунево. Последствия инцидента ликвидировали 12 специалистов и пять единиц техники.

В результате схода вагонов с рельсов никто не пострадал. Из-за происшествия был задержан пассажирский поезд N820 Псков–Петрозаводск, который был направлен по обходному участку.

Ранее, 11 июня, груженные лесом и концентратом свинца 24 вагона грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае, при этом часть из них опрокинулась. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.