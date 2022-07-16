Поезд насмерть сбил двух человек в Москве
Поезд, следующий по маршруту Москва – Монино, насмерть сбил мужчину и женщину на платформе Яуза. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил «Известиям» источник.
По его данным, погибшие пытались забраться на платформу в момент трагедии.
Ранее, 27 марта, сообщалось, что электричка сбила насмерть мужчину и женщину на юге Москвы, несчастный случай произошел на платформе на улице Подольских Курсантов. Кроме того, поезд зацепил еще одного человека, которого затянуло под платформу. Пострадавший выжил.
20 февраля сообщалось, что в Подмосковье мужчина погиб, попав под поезд в районе железнодорожной станции Серпухов.