Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье

В Подмосковье мужчина погиб, попав под поезд в районе железнодорожной станции Серпухов. Об этом сообщили в субботу, 20 февраля, в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня на железнодорожных путях в районе станции Серпухов мужчину насмерть сбил электропоезд», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве попросили граждан не переходить пути в неположенном месте, а также не заходить за линию безопасности у края платформы.

Ранее, 15 февраля, сообщалось, что электричка насмерть сбила мужчину у железнодорожной станции Царское Село в Ленинградской области. По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день подросток погиб под колесами электропоезда недалеко от железнодорожной станции Лось в Подмосковье, пишет «Москва 24».