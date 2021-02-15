Житель Ленинградской области погиб при наезде электрички
Транспортная проверка проводит проверку по факту гибели жителя Ленинградской области на железной дороге. Мужчину, предположительно находившегося в состоянии опьянения, сбила электричка.
Трагедия произошла у железнодорожной станции Царское Село. Мужчина пытался перейти пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Об этом сообщает телеканал «78».
В ходе проверки установлено, что погибший — 30-летний житель поселка Торковичи.
Ранее в этот день сообщалось, что в Свердловской области девушку 1997 года рождения сбил грузовой поезд. Следователи проверят ленту, регистрировавшую параметры движения состава.