Житель Ленинградской области погиб при наезде электрички

Транспортная проверка проводит проверку по факту гибели жителя Ленинградской области на железной дороге. Мужчину, предположительно находившегося в состоянии опьянения, сбила электричка.

Трагедия произошла у железнодорожной станции Царское Село. Мужчина пытался перейти пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Об этом сообщает телеканал «78».

В ходе проверки установлено, что погибший — 30-летний житель поселка Торковичи.

Ранее в этот день сообщалось, что в Свердловской области девушку 1997 года рождения сбил грузовой поезд. Следователи проверят ленту, регистрировавшую параметры движения состава.