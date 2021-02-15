Грузовой поезд насмерть сбил девушку в Свердловской области

Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту гибели девушки на железной дороге в Свердловской области. Местная жительница получила травмы при наезде грузового поезда.

Трагедия произошла в минувшие выходные на станции Билимбай. По данным правоохранительных органов, девушка 1997 года рождения переходила пути перед приближающимся поездом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, пишет «ТагилСити.Ру».

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Также будет проведена проверка скоростемерной ленты поезда, которая регистрирует параметры движения состава.

Ранее в этот день сообщалось о наезде поезда, следовавшего из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, на человека в районе станции Купавна в Московской области. От полученных травм он скончался на месте.