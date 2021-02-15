В Подмосковье поезд насмерть сбил человека

В Московской области поезд сбил человека. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщил РЕН ТВ.

ЧП произошло в Богородском городском округе в районе станции «Купавна» Горьковского направления железной дороги. Тело погибшего обнаружили под платформой.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», под поезд сообщением Нижний Новгород — Санкт-Петербург попал мужчина. Он получил смертельные травмы и скончался на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В транспортной полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железной дороги, пишет РИАМО.

1 февраля сообщалось, что грузовой поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожных путях в Карелии.