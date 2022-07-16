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Футболист Роберт Левандовски перейдет в «Барселону»

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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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«Бавария» объявила о достижении договоренности по переходу нападающего Роберта Левандовски в испанскую «Барселону». Об этом 16 июля заявил гендиректор немецкого футбольного клуба Оливер Кан.

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«Мы согласились отпустить Роберта Левандовски. У нас есть устная договоренность с «Барселоной». Мы благодарны Роберту, но великие игроки и раньше покидали «Баварию», и после этого мир клуба не рушился. Наоборот, наш путь продолжался с еще большим успехом», — приводятся его слова на официальном сайте «Баварии».

При этом условия трансфера 33-летнего поляка всё еще обсуждаются.

О том, что Левандовски намерен оставить команду, спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич сообщил 14 мая. Он отметил, что футболист не собирается принимать предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб.

Левандовски перешел в «Баварию» в 2014 году из дортмундской «Боруссии». В составе мюнхенского клуба он провел 375 матчей, забил 344 гола и восемь раз становился чемпионом Германии.

Нападающий был признан лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола в 2020 и 2021 годах.

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