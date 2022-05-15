Футболист Левандовски может покинуть «Баварию»

Нападающий мюнхенского клуба «Бавария» Роберт Левандовски намерен оставить команду. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

«Я разговаривал с Лева. Он сказал мне, что не собирается принимать наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб», — сказал Салихамиджич телеканалу Sky Sport.

По словам спортивного директора, футболист хотел бы попробовать заняться чем-то другим. Салихамиджич также подчеркнул, что переход Левандовски в «Барселону» не предвидится, по крайней мере, пока действует контракт с «Баварией», то есть до 2023 года.

Ранее форвард мюнхенского клуба уже намекал на предстоящий уход.

«Я сказал [Салихамиджичу], что, если поступит предложение, его стоит рассмотреть — в том числе ради клуба. Обе стороны должны думать о будущем. <…> Конечно, у меня еще есть годовой контракт. Но я считаю, что мы должны найти лучшее решение для всех», — объяснил спортсмен в интервью для Sky Sport.

Ранее, 17 февраля, стало известно, что Роберт Левандовски вместе с нападающим Лионелем Месси вошли в символическую сборную лучших игроков 2021 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). При этом Роберт Левандовски стал лауреатом премии FIFA The Best в категории «Лучший футболист».