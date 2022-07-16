Сделка по продаже Starbucks находится в завершающей стадии

Сделка по покупке российского бизнеса сети кофеен Starbucks находится в завершающей стадии. Об этом журналистам заявил рэпер Тимур Юнусов (Тимати) на открытии Moscow Chicken Mafia на Тверской.

Ранее сообщалось, что Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

«Все подробности о концепции, названии сети мы раскроем на пресс-конференции, посвященной именно Starbucks. Сейчас могу только подтвердить, что сделка находится в завершающей стадии», — сказал Тимур Юнусов.

23 мая компания Starbucks объявила об уходе с российского рынка.