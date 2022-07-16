Харьковская область и ЛНР подписали договор о сотрудничестве

Глава временной гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев и глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписали соглашение о сотрудничестве.

Как отмечается в сообщении, цели и задачи и Харьковской области, и ЛНР одни: денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее, 11 июля, Ганчев сообщил, что в Харьковской области запустят процесс получения гражданства России.

Так он отреагировал на подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об упрощенном порядке предоставления гражданства лицам, проживающим на территории Украины.

1 июля в Донецке началась выдача российских паспортов. Ранее граждане республики могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ.