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В Харьковской области подготовят площадку для получения гражданства РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Харьковской области запустят процесс получения гражданства России. Об этом 11 июля заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

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Так он отреагировал на подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об упрощенном порядке предоставления гражданства лицам, проживающим на территории Украины.

«Для нас это знаковое событие. Теперь наша задача — наладить процесс получения гражданства, подготовить соответствующие площадки», — сказал Грачев ТАСС.

По словам ВГА, в Харьковской области давно ждали распространения указа на всю территорию Украины.

«Мы долго ждали этого решения, с самых первых дней, когда в Харьковскую область приезжали первые лица российского государства и заявляли, что они с нами. Россия действительно с нами, и мы эту поддержку очень сильно ощущаем», — добавил Грачев.

В понедельник российский лидер распространил упрощенную процедуру получения гражданства РФ на граждан, постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и на Украине. Желающие могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в соответствии с ч. 8 ст. 14 закона «О гражданстве Российской Федерации».

1 июля в Донецке началась выдача российских паспортов. Ранее граждане республики могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ.

14 июня стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта.

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