В Харьковской области подготовят площадку для получения гражданства РФ

В Харьковской области запустят процесс получения гражданства России. Об этом 11 июля заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

Так он отреагировал на подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об упрощенном порядке предоставления гражданства лицам, проживающим на территории Украины.

«Для нас это знаковое событие. Теперь наша задача — наладить процесс получения гражданства, подготовить соответствующие площадки», — сказал Грачев ТАСС.

По словам ВГА, в Харьковской области давно ждали распространения указа на всю территорию Украины.

«Мы долго ждали этого решения, с самых первых дней, когда в Харьковскую область приезжали первые лица российского государства и заявляли, что они с нами. Россия действительно с нами, и мы эту поддержку очень сильно ощущаем», — добавил Грачев.

В понедельник российский лидер распространил упрощенную процедуру получения гражданства РФ на граждан, постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и на Украине. Желающие могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в соответствии с ч. 8 ст. 14 закона «О гражданстве Российской Федерации».

1 июля в Донецке началась выдача российских паспортов. Ранее граждане республики могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ.

14 июня стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта.