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Немецкой журналистке могут дать три года тюрьмы за рассказы о преступлениях ВСУ

The Grayzone: журналистка из Германии Липп рассказала о преступлениях ВСУ в Донецке
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Независимая немецкая журналистка Алина Липп рассказала о преступлениях киевского режима против мирных людей в Донбассе, и за это ей грозит три года тюрьмы. Об этом сообщило издание The Grayzone.

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Липп подробно рассказала 13 июля о судебном преследовании за нарушение новых правил поведения в связи с ее репортажами в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В своих репортажах она разоблачала обстрелы мирных жителей украинскими войсками, нападения на родильные дома, минирование гаваней и взрывы зернохранилища, заполненного кукурузой на экспорт. Теперь, если она вернется на родину, ей грозит три года тюрьмы.

Ранее, 17 июля, «Известия» узнали, что в отношении Липп в Германии возбудили уголовное дело из-за ее сюжетов для немецкой аудитории, в которых она выражает поддержку российской спецоперации по защите Донбасса. По ее словам, сначала нападки на нее начались в крупных немецких СМИ, но аудитория Telegram-канала росла.

Девушка рассказала, что сначала ей закрыли PayPal, заморозили деньги на банковском счете, затем был заморожен и банковский счет ее отца, при этом ни ей, ни членам ее семьи не сообщили причины, почему с ее счета забрали деньги. И только несколько дней назад она узнала, что в отношении нее было открыто уголовное дело.

Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса в связи с обострившейся в середине февраля ситуацией в регионе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию жителей в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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