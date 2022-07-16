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В Сети появилось фото американского адмирала-трансгендера

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Caroline Brehman
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В Сети 16 июля опубликовали фото приема в посольстве Франции в США, организованного в честь годовщины взятия Бастилии. На нем первая женщина-трансгендер Рейчел Левин, которая стала американским адмиралом, стоит вместе с заместителем помощника министра ядерной энергетики страны Сэмом Бринтоном, который тоже является трансгендером.

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Рейчел Левин получила звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США в 2021 году, став первым трансгендером, которому удалось получить такую высокую должность.

Сэм Бринтон был назначен на должность заместителя помощника секретаря по утилизации ядерных отходов в управлении ядерной энергии Министерства энергетики Америки в июне. Его назначение вызвало волну критики со стороны американцев, которые усомнились, что он сможет быть воспринят серьезно при международных переговорах из-за одежды.

День взятия Бастилии отмечается ежегодно 14 июля в честь событий Французской революции. В этот день в 1789 году восставшие парижане взяли штурмом тюрьму в Париже, где содержали политических заключенных. Это событие считается началом Великой французской революции и символом свержения абсолютной монархии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 12 июля сообщила о планах по обновлению руководства по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами» в связи с появлением новых научных данных и «концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».

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