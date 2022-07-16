В правительстве обсуждают необходимость отмены НДС на социально значимые товары

Минпромторг совместно с Минфином, Минэкономразвития и другими заинтересованными российскими ведомствами оценивает целесообразность отмены НДС на социально значимые товары в стране. Об этом сообщил журналистам заместитель главы министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать, приведет это к снижению цен или нет», — отметил Евтухов.

Замглавы Минпромторга напомнил, что в РФ крупные ритейлеры уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах 5–10%. Он также отметил, что сейчас министерство поддерживает отрасль с помощью льготных рыночных инструментов: сокращаются цепочки посредников, развивается многоформатная розница. По мнению Евтухова, в такой работе больше практического смысла и пользы, чем в попытке обнулить налоги.

«Прогнозы зарубежных экспертов о том, что у нас якобы будет галопирующая инфляция на продовольственном рынке, не оправдались. Учитывая реальную текущую ситуацию, нужно все проанализировать, взвесить и тогда уже принимать решение — отменять НДС или нет», — заключил замминистра.

В конце июня стало известно, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась в Федеральную налоговую службу с просьбой принять новый пакет мер поддержки торговой отрасли, в том числе — снизить НДС на социально значимые товары для сдерживания продуктовой инфляции, пишет «Газета.ru».

Кроме того, 29 июня опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний заявили, что впервые в истории современной России по итогам июня может возникнуть дефляция. По их данным, стоимость товаров в месячном выражении может сократиться в пределах 0,5%. Ряд специалистов допустил, что в 2022 году дефляция будет с июня по август.

7 июля президент РФ Владимир Путин сообщил о взятии под контроль ситуации с инфляцией в России.