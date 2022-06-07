Путин сообщил о взятой под контроль ситуации с инфляцией в РФ

Ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль. Об этом заявил 7 июня президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Как сообщил глава государства, в годовом выражении инфляция, по данным на 27 мая, составила на 17,4%.

«При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада. Поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения», — указал президент.

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