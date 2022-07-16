СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве семьи под Ростовом

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в Ростовской области. Об этом сообщили 16 июля журналистам в СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«Задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки. Им оказался 36-летний местный житель», — говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанный будет допрошен следователями.

Тела убитых обнаружили накануне в квартире в городе Новошахтинске. По данным «Известий», была расстреляна семья. Среди погибших — ребенок. Еще одну маленькую девочку обнаружили с огнестрельными ранениями, в настоящее время она находится в медучреждении. По словам врачей, девочка находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту убийства семьи было возбуждено уголовное дело.