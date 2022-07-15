Возбуждено уголовное дело по факту убийства семьи в Новошахтинске
По факту убийства семьи из четырех человек в Новошахтинске возбуждено уголовное дело. Об этом 15 июля сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области.
«Поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домовладений, расположенных в Новошахтинске, тел четырех человек с огнестрельными ранениями, один из которых малолетний ребенок. Еще один ребенок с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.
Ранее в этот день сообщалось, что неизвестный расстрелял семью из пяти человек. Одной девочке удалось выжить, остальные погибли.
Выжившую девочку экстренно госпитализировали с огнестрельными ранениями. По словам врачей, девочка находится в крайне тяжелом состоянии. По данным «Известий», ей 4–5 лет.