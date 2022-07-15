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Неизвестный убил четырех членов одной семьи в Ростовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Неизвестный расстрелял семью из пяти человек под Ростовом. Четверо погибли, одна девочка найдена живой. Об этом «Известиям» сообщил источник в пятницу, 15 июля.

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Отмечается, что тела убитых обнаружили в квартире в городе Новошахтинске.

В одной из комнат обнаружена девочка с огнестрельными ранениями.

Девочку экстренно госпитализировали. По словам врачей, девочка находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным «Известий», раненой девочке около 4 лет. Известно, что один из убитых ранее был неоднократно судим.

На месте убийства сейчас работают экстренные службы Ростовской области. Правоохранители выясняют, кто может быть причастен к преступлению.

22 января прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела об убийстве трех человек в Павлоградском районе.

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