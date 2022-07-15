Неизвестный убил четырех членов одной семьи в Ростовской области
Неизвестный расстрелял семью из пяти человек под Ростовом. Четверо погибли, одна девочка найдена живой. Об этом «Известиям» сообщил источник в пятницу, 15 июля.
Отмечается, что тела убитых обнаружили в квартире в городе Новошахтинске.
В одной из комнат обнаружена девочка с огнестрельными ранениями.
Девочку экстренно госпитализировали. По словам врачей, девочка находится в крайне тяжелом состоянии.
По данным «Известий», раненой девочке около 4 лет. Известно, что один из убитых ранее был неоднократно судим.
На месте убийства сейчас работают экстренные службы Ростовской области. Правоохранители выясняют, кто может быть причастен к преступлению.
22 января прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела об убийстве трех человек в Павлоградском районе.