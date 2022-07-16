Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина пригрозила западным банкам исками за финансирование нефти РФ
Мир
Аргентина призвала страны G20 принять меры по борьбе с инфляцией в мире
Мир
Израиль атаковал военный объект ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
Мир
В раде обеспокоились возможным вводом войск Венгрии в Закарпатье
Мир
Американский сенатор призвал «закрыть» НАТО для постсоветских стран
Мир
Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции против РФ
Экономика
США и Саудовская Аравия договорились стабилизировать мировой рыной энергоресурсов
Армия
Российские военнослужащие доставили 10 т гуманитарной помощи в Лисичанск
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшие дожди в Москве и области 16 июля
Мир
Байден заявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море
Мир
Границу РФ с Финляндией после открытия пересекло более 5 тыс. человек
Сюжет:

Источник сообщил о появлении американской РСЗО HIMARS в распоряжении ВС России

0
Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении российской армии появилась американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на источники.

Формула огня: как артиллерия стала важнейшим инструментом спецоперации
Почему авиация не заменит пушки и так ли хороша американская гаубица «три топора»

Авторы канала считают, что если американская РСЗО находится в исправном состоянии, то это станет чувствительной потерей для Украины.

12 июля эксперт в области безопасности Гийом Лаган в беседе с Atlantico сообщил, что Франция и США опасаются перехвата оружия НАТО российскими войсками. Он отметил, что поставлять оружие украинской армии — значит больше им не владеть.

9 июня представитель России при ООН Василий Небензя назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал еще 26 апреля, что Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он также указывал, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022