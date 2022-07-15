Молния стала причиной лесного пожара в Мурманской области

Лесной пожар произошел в Ловозерском районе Мурманской области. Об этом в пятницу, 15 июля, пишет ИА «Би-порт».

Инцидент произошел накануне, 14 июля. Пожар был обнаружен в 10:30. К его тушению привлекли 14 сотрудников противопожарной десантной службы. Огонь ликвидировали в пятницу в 6:30.

Площадь пожара составила 16,47 га. Его причиной стало попадание молнии.

Всего на территории области было ликвидировано 27 лесных пожаров на общей площади 186,42 га, отмечается в материале.

Ранее в этот день сообщалось, что за минувшие сутки в Хабаровском крае ликвидировали 19 лесных пожаров. Общая площадь горения составляла 28 тыс. га.