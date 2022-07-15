Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ начали обстрел жилых кварталов Славянска для дискредитации ВС РФ
Мир
В Запорожье за помощь террористам и радикалам депортируют на Украину
Общество
Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве в ближайшие дни
Мир
На Украине заявили о прибытии британских РСЗО M270
Туризм
В Сочи начнут штрафовать нудистов
Мир
На Украине пообещали не использовать HIMARS для ударов по России
Мир
Шольца обвинили в ошибках на миллиарды евро
Общество
В РФ установят выплаты в размере 25% от оклада лечащим от COVID-19 медикам
Экономика
В России приостановили выдачу разрешений на продажу «дочек» зарубежных банков
Мир
Союзные силы взяли под контроль пути отхода ВСУ из Северска и Соледара
Общество
В РГГУ заверили о невлиянии смены типа учреждения на процесс обучения

Молния стала причиной лесного пожара в Мурманской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лесной пожар произошел в Ловозерском районе Мурманской области. Об этом в пятницу, 15 июля, пишет ИА «Би-порт».

Инцидент произошел накануне, 14 июля. Пожар был обнаружен в 10:30. К его тушению привлекли 14 сотрудников противопожарной десантной службы. Огонь ликвидировали в пятницу в 6:30.

Площадь пожара составила 16,47 га. Его причиной стало попадание молнии.

Всего на территории области было ликвидировано 27 лесных пожаров на общей площади 186,42 га, отмечается в материале.

Ранее в этот день сообщалось, что за минувшие сутки в Хабаровском крае ликвидировали 19 лесных пожаров. Общая площадь горения составляла 28 тыс. га.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022