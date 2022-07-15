За сутки в Хабаровском крае потушили 19 лесных пожаров

За минувшие сутки в Хабаровском крае ликвидировали 19 лесных пожаров. Общая площадь горения составляла 28 тыс. га.

По данным правительства региона, очаги находились в Николаевском и Аяно-Майском районах. Причиной всех возгораний стали грозы. Пожары действовали в труднодоступных местах, сообщает ИА AmurMedia.

По последним данным, в Хабаровском крае тушат три пожара. Очаги находятся в Ульчском и Аяно-Майском районах, их общая площадь составляет 2 тыс. га. В тушении задействованы 228 человек и 19 единиц техники, в том числе три воздушных судна.

Министр лесного хозяйства и лесопереработки Максим Гулько отметил, что ситуация с возгораниями в регионе остается сложной. Высокий класс пожарной опасности действует в Ванинском и Советско-Гаванском районах, чрезвычайная пожароопасность установилась в Николаевском, Охотском и Ульчском районах. В рамках режима ЧС местным жителям запрещено посещение лесов.