Из Костомукши в Беломорск в Карелии запустили железнодорожные автобусы
Первый железнодорожный автобус «Орлан» из Костомукши в Беломорск в Карелии отправился в ночь на 15 июля. Об этом в пятницу сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональный минтранс.
Такие автобусы будут ходить по маршруту Костомукша – Кочкома – Беломорск. Маршрут был выбран из-за потребностей населения. Он будет курсировать между городами до 30 сентября.
В сторону Беломорска «Орлан» будет выезжать в 4:50, в обратную сторону — в 17:50.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске с 27 июня начал работать новый автобусный маршрут № 72 Мостоотряд – Центробанк.