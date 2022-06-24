В Ульяновске запустят новый автобусный маршрут

В Ульяновске с 27 июня заработает новый автобусный мартшрут № 72 Мостоотряд–Центробанк. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на «Организатора пассажирских перевозок».

На линию выйдут четыре новых автобуса «СимАз». Интервал движения — 20 минут.

Первый автобус будет отправляться из Мостоотряда в 05:45, последний — в 20:50. От Центробанка — в 06:25 и в 21:30 соответственно.

«Это позволит решить проблему, когда люди с Нижней Террасы не могли уехать в утренние часы пик в направлении центральной части города», — рассказал директор учреждения Владимир Фадеев.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что четыре новых маршрута запустят в Мурманской области. Автобусы выйдут на линию с 1 июля.