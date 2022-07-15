Мария Шарапова родила первенца

Бывшая первая ракетка мира российская теннисиcтка Мария Шарапова подтвердила рождение первенца и раскрыла его имя. Спортсменка 15 июля опубликовала фотографию со своим избранником, британским миллионером Александром Гилксом и новорожденным сыном в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской организацией).

«Теодор, появился на свет 1 июля 2022 года. Самый красивый, сложный и ценный подарок, о котором только могла мечтать наша маленькая семья», — написала она под фото.

Ранее, 10 июля, Шарапова намекнула на то, что стала матерью, написав на страницах в социальных сетях в статусе слово «мама». К записи она прикрепила смайлик мишки. Пользователи тогда предположили, что у теннисистки родился сын.

В конце апреля спортсменка опубликовала в Instagram снимок с пляжа, на котором демонстрировала округлившийся живот. Тогда же Шарапова писала, что «поедание праздничного торта за двоих» всегда было ее специализацией.

В феврале 2020 года теннисистка объявила о завершении своей профессиональной карьеры, а позже, в декабре, — о помолвке с британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства, Александром Гилксом, с которым состоит в отношениях с 2018 года.