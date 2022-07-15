Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ начали обстрел жилых кварталов Славянска для дискредитации ВС РФ
Мир
В Запорожье за помощь террористам и радикалам депортируют на Украину
Общество
Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве в ближайшие дни
Мир
На Украине заявили о прибытии британских РСЗО M270
Туризм
В Сочи начнут штрафовать нудистов
Мир
На Украине пообещали не использовать HIMARS для ударов по России
Мир
Шольца обвинили в ошибках на миллиарды евро
Общество
В РФ установят выплаты в размере 25% от оклада лечащим от COVID-19 медикам
Экономика
В России приостановили выдачу разрешений на продажу «дочек» зарубежных банков
Мир
Союзные силы взяли под контроль пути отхода ВСУ из Северска и Соледара
Общество
В РГГУ заверили о невлиянии смены типа учреждения на процесс обучения

Мария Шарапова родила первенца

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшая первая ракетка мира российская теннисиcтка Мария Шарапова подтвердила рождение первенца и раскрыла его имя. Спортсменка 15 июля опубликовала фотографию со своим избранником, британским миллионером Александром Гилксом и новорожденным сыном в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской организацией).

Ракетка в авангарде: почему Мария Шарапова завершила карьеру
«Известия» вспоминают самые яркие эпизоды спортивной жизни сверхуспешной теннисистки

«Теодор, появился на свет 1 июля 2022 года. Самый красивый, сложный и ценный подарок, о котором только могла мечтать наша маленькая семья», — написала она под фото.

Ранее, 10 июля, Шарапова намекнула на то, что стала матерью, написав на страницах в социальных сетях в статусе слово «мама». К записи она прикрепила смайлик мишки. Пользователи тогда предположили, что у теннисистки родился сын.

В конце апреля спортсменка опубликовала в Instagram снимок с пляжа, на котором демонстрировала округлившийся живот. Тогда же Шарапова писала, что «поедание праздничного торта за двоих» всегда было ее специализацией.

В феврале 2020 года теннисистка объявила о завершении своей профессиональной карьеры, а позже, в декабре, — о помолвке с британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства, Александром Гилксом, с которым состоит в отношениях с 2018 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022