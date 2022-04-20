Мария Шарапова впервые станет мамой

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракеткой мира, сообщила о своей беременности. Спортсменка опубликовала в среду 20 апреля фотографию в соцсети, на которой она стоит на морском побережье, и у нее уже немного заметны округлившиеся формы.

«Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — подписала фото Шарапова, накануне отметившая 35-летний юбилей.

Мария Шарапова станет мамой впервые в своей жизни. В феврале 2020 года она объявила о завершении своей профессиональной карьеры, а позже декабре — о помолвке с британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства Александром Гилксом. Со своим избранником Шарапова встречается с 2018 года.

В декабре 2020 года бывшая первая ракетка мира и победительница 36 турниров в одиночном разряде вошла в топ-10 самых упоминаемых спортсменок в Twitter в 2020 году. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» заняла седьмое место.

В феврале 2020 года Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes. Суммарный доход спортсменки оценили в $197,8 млн. Отмечалось, что за всю карьеру спортсменка заработала $325 млн.