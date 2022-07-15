СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ростовом

Следственный комитет РФ 15 июля опубликовал кадры с места убийства семьи в Новошахтинске Ростовской области.

По предварительной информации, у подозреваемого в убийстве Дениса Машонского был конфликт с отцом семейства. Как сообщил источник «Известий», злоумышленник открыл стрельбу из охотничьего ружья 12-го калибра.

По имеющимся данным, убиты супруги Светлана и Владислав, сестра Светланы Ольга и ее маленький сын.

Об убийстве стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что неизвестный расстрелял семью из пяти человек, однако одна из девочек была найдена живой с огнестрельным ранением.

По словам врачей, состояние четырехлетнего ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Сотрудники Следственного комитета по Ростовской области возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и о покушении на убийство ( п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На месте трагедии работают криминалисты.