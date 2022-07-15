Пострадавшая при стрельбе в Новошахтинске девочка находится в тяжелом состоянии
Пострадавшая при стрельбе в Новошахтинске девочка находится в тяжелом состоянии, рассказали в прокуратуре Ростовской области 15 июля. Раненый ребенок и тела четверых застреленных членов одной семьи были обнаружены ранее в этот день.
«Малолетняя девочка с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение. Врачи борются за ее жизнь», — говорится в сообщении ведомства.
По данным «Известий», ребенку около четырех лет. Известно, что один из убитых был неоднократно судим.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и о покушении на убийство ( п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).