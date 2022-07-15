В Сочи начнут штрафовать нудистов

Туристов, отдыхающих на пляжах Сочи в голом виде, будут штрафовать за мелкое хулиганство. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила АТОР.

Нарушителям придется заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо отбыть административный арест на срок до 15 суток, пишет НСН.

В Сочи на сегодняшний день нет официальных пляжей для нудистов. Желающие позагорать без одежды выбирают для этого места в прибрежных отдаленных зонах Лазаревского, Хостинского и Адлеровского районов. Это вызывает возмущение у других отдыхающих, пишет «Газета.Ru».

Как отмечает агентство, есть курорты, власти которых щепетильно относятся к внешнему виду отдыхающих. Например, в Сорренто на Амальфитанском побережье Италии штрафуют разгуливающих в одних плавках или бикини по улицам города.

В Барселоне за нарушение правил приличия могут выписать штраф до €300, на Майорке — до €600. Как и в Сорренто, это относится и к мужчинам, которые ходят без футболок, маек, рубашек.

30 июня дерматолог Наталия Жовтан рассказала о рисках приема солнечных ванн на нудистских пляжах. По ее словам, под воздействием ультрафиолета кожа в зонах подмышек, межъягодичных складках и ореолов сосков уязвима для развития онкологических процессов.