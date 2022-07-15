Умер легендарный футбольный тренер Георгий Ярцев
На 75-м году ушел из жизни Георгий Ярцев. Легендарный тренер умер у себя дома в Москве, сообщает телеканал «Известия». Ярцев был знаковой фигурой отечественного футбола. Как игрок выступал за «Спартак», ЦСКА, «Локомотив». Завершив карьеру спортсмена, Ярцев стал эффективным тренером. Возглавлял «Спартак», «Динамо», «Торпедо» и сборную России. Дважды РФС признавал Георгия Ярцева тренером года.
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