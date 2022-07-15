Бригада «Пятнашка» приняла в свои ряды питомца

Бойцы бригады «Пятнашка» Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали «Известиям» о принятом в ряды подразделения котенке и о том, как он прибился к подразделению.

«Не знаю. Возможно, даже по переходящей», — ответили бойцы на вопрос о том, как котенок оказался у отряда.

Бойцы также добавили, что это не единственный питомец, который обосновался рядом с людьми.

«У нас здесь три взрослых кота, возможно, еще даже с той стороны приходят. Ну по крайней мере у нас их тут пять. Вон там будочка, все каждое утро мелкие вот такие ходили. Ребята смотрели, чтобы никто не ползал нигде, ничего. И у нас был еще один котеночек тут маленький. Там кошка привела, и он просто выпал. Принесли его, кормили, взращивали. Можно сказать, это наши бойцы», — добавили в отряде.

Ранее, 3 июля, военный корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков побывал на позициях группы интернациональной бригады «Пятнашка», где ему показали снаряды с именами павших бойцов подразделения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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