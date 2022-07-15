Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков опроверг связь отставки Рогозина с претензиями к его работе
Мир
МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти британского наемника
Спорт
Умер бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев
Мир
Washington Times предрекла победу РФ после визита Байдена в Эр-Рияд
Политика
В Госдуме допустили проведение еще одного внепланового заседания
Политика
В Совфеде ответили на предложенный ЕК седьмой пакет санкций против России
Мир
Захарова обвинила ООН в предвзятости по ситуации с Винницей
Мир
В Белом доме заявили о намерении США играть ключевую роль на Ближнем Востоке
Общество
Путин наградил разработчиков вакцин от COVID-19
Наука
«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС
Политика
Путин на совещании с Совбезом обсудил ситуацию в регионах
Сюжет:

Бригада «Пятнашка» приняла в свои ряды питомца

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойцы бригады «Пятнашка» Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали «Известиям» о принятом в ряды подразделения котенке и о том, как он прибился к подразделению.

«Не знаю. Возможно, даже по переходящей», — ответили бойцы на вопрос о том, как котенок оказался у отряда.

Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России. Онлайн спецоперации 15 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Бойцы также добавили, что это не единственный питомец, который обосновался рядом с людьми.

«У нас здесь три взрослых кота, возможно, еще даже с той стороны приходят. Ну по крайней мере у нас их тут пять. Вон там будочка, все каждое утро мелкие вот такие ходили. Ребята смотрели, чтобы никто не ползал нигде, ничего. И у нас был еще один котеночек тут маленький. Там кошка привела, и он просто выпал. Принесли его, кормили, взращивали. Можно сказать, это наши бойцы», — добавили в отряде.

Ранее, 3 июля, военный корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков побывал на позициях группы интернациональной бригады «Пятнашка», где ему показали снаряды с именами павших бойцов подразделения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022