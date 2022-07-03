Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Курске ПВО сбила два украинских беспилотника «Стриж»
Общество
После серии хлопков в Белгороде пять частных домов были полностью разрушены
Мир
В ЛНР заявили о критических потерях украинской армии
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 120 наемников в Николаеве
Мир
Мелитопольский автотракторный завод возобновил экспорт запчастей в РФ
Армия
Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики
Мир
В «лисичанском котле» полностью заблокирована украинская группировка войск
Мир
В Кремле заявили о необходимости Киева согласиться на условия России
Экономика
В Японии заявили о механизме снижения стоимости российской нефти вдвое
Армия
ПВО РФ уничтожила выпущенные Украиной в сторону Белгорода ракеты «Точка-У»
Мир
Парламент Узбекистана одобрил указ президента о введении режима ЧП в Каракалпакии
Сюжет:

«Пятнашка» запустила снаряды с именами своих погибших бойцов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков 3 июля побывал на позициях группы интернациональной бригады «Пятнашка» в Донецкой Народной Республике (ДНР).

За годы военных действий в Донбассе погибли более 50 бойцов этой группы. Члены «Пятнашки» написали на снарядах имена умерших товарищей и запускают их в сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Здесь ровно 62 мины 120-го калибра. Каждая подписана именем и позывным. Это все бойцы интербригады «Пятнашка», погибшие в боях за Донбасс с 2014 года. Теперь эти именные снаряды полетят на головы противников», — сказал Польшаков.

В «Пятнашке» уверены, что теперь националисты не забудут всех погибших с 2014 года бойцов.

«Именные, крайние сейчас все ушли. Это за каждого из наших пацанов, за каждого, кто сложил свои головы за эти земли. Мы их помним, а теперь и они будут помнить», — сказал боец «Пятнашки».

В распоряжении «Известий» также появились кадры ночной работы артиллерии «Пятнашки» по позициям ВСУ, запечатленные с коптера.

1 июля корреспондент «Известий» Польшаков побывал на позициях батальона «Пятнашка» под Авдеевкой в ДНР, осмотрел окопы и пообщался с бойцами. Военный показал журналисту территорию, в которой засели украинские снайперы. Они находятся в 150–200 м от южного обхода Авдеевки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022