Военный корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков 3 июля побывал на позициях группы интернациональной бригады «Пятнашка» в Донецкой Народной Республике (ДНР).

За годы военных действий в Донбассе погибли более 50 бойцов этой группы. Члены «Пятнашки» написали на снарядах имена умерших товарищей и запускают их в сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Здесь ровно 62 мины 120-го калибра. Каждая подписана именем и позывным. Это все бойцы интербригады «Пятнашка», погибшие в боях за Донбасс с 2014 года. Теперь эти именные снаряды полетят на головы противников», — сказал Польшаков.

В «Пятнашке» уверены, что теперь националисты не забудут всех погибших с 2014 года бойцов.

«Именные, крайние сейчас все ушли. Это за каждого из наших пацанов, за каждого, кто сложил свои головы за эти земли. Мы их помним, а теперь и они будут помнить», — сказал боец «Пятнашки».

В распоряжении «Известий» также появились кадры ночной работы артиллерии «Пятнашки» по позициям ВСУ, запечатленные с коптера.

1 июля корреспондент «Известий» Польшаков побывал на позициях батальона «Пятнашка» под Авдеевкой в ДНР, осмотрел окопы и пообщался с бойцами. Военный показал журналисту территорию, в которой засели украинские снайперы. Они находятся в 150–200 м от южного обхода Авдеевки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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