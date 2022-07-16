Худрук оркестра имени Силантьева рассказал о начале карьеры Лепса

Народный артист России Григорий Лепс — это музыкант, который сделал себя сам. Об этом «Известиям» заявил худрук и главный дирижер оркестра имени Силантьева, гендиректор Российского музыкального союза, заслуженный деятель искусств РФ Александр Клевицкий 16 июля, в день рождения исполнителя.

«Григорий — выдающийся артист, с необыкновенной музыкальностью и уникальным голосом. Человек, который сам себя сделал. За ним не стояло богатых родителей или кого-то еще. Как известно, начинал он с сочинских ресторанов еще 1980-е, в те годы там работали прекрасные музыканты. Но время показало, что это фигура куда большего масштаба — какое количество популярных песен он исполнил!» — подчеркнул Клевицкий, ранее работавший с Лепсом.

Кроме того, по словам худрука, Лепс с уважением относится к своим коллегам. Будучи звездой, артист ведет себя скромно, ему присуща самоирония.

Кроме того, с днем рождения Лепса поздравил певец Владимир Пресняков-младший.

«Гриша, дорогой мой, любимый друг. Когда-то ты сказал, что моя песня «Белый снег» вынудила, мотивировала тебя петь высоким голосом. Теперь же все наоборот. Теперь твои песни вдохновляют меня также, даже лучше. Спасибо тебе за всё, за отношение ко мне. Я никогда не забуду, как ты в одну секунду отдал свою репетиционную базу для репетиции моего концерта в «Крокусе». Даже слова не сказал. Да еще и кормил нас. Ты — колоссальный человек, потрясающий друг. Я люблю тебя. Будь счастлив! С днем рождения, Гришечка!» — сказал музыкант в поздравлении.

16 июля Григорию Лепсу исполняется 60 лет. Праздник он отметил юбилейным концертом. 15 июля он вышел на сцену столичных «Лужников».

Лепверидзе (настоящая фамилия певца. — Ред.) родился в Сочи в рабочей семье. Будущий артист окончил местное музыкальное училище, после чего прошел службу в армии, а по возвращении стал петь в ресторанах родного города в жанре шансон.

В 1995 году состоялась запись первой пластинки певца «Храни Вас Господь». Песня «Натали» из этого альбома принесла исполнителю широкую популярность.

В 1997 году вышел альбом «Целая жизнь», а в 2000 году — «Спасибо, люди». Тогда Лепс исполнил несколько композиций в дуэте с другими знаменитостями — с Ириной Аллегровой песню «Я тебе не верю», а со Стасом Пьехой — «Она не твоя».

15 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Лепсу звания народного артиста России. Кроме того, Лепс является заслуженным артистом Республики Ингушетия (2004), заслуженным артистом Российской Федерации (2011), народным артистом Карачаево-Черкесии (2015). Он также обладатель многих престижных премий, включая World Music Awards, «Песня года» и «Золотой граммофон».