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Путин присвоил Лепсу звание народного артиста России

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Певец Григорий Лепс стал народным артистом РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 15 июля.

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание «Народный артист РФ» Лепсверидзе Григорию Викторовичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — отмечается в документе.

В мае Лепс приезжал в Донбасс, чтобы поддержать участников спецоперации. Причину своего визита певец объяснил желанием отвлечь российских военнослужащих от тяжелых будней.

В том же месяце артист посетил военный клинический госпиталь, в котором военные проходят лечение и реабилитацию. Лепс пообщался с военнослужащими, пожелал скорейшего выздоровления и в подарок вручил каждому компакт-диски со своими песнями и автографом.

Григорий Лепс — советский и российский певец, музыкант, композитор и продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), заслуженный артист Российской Федерации (2011), народный артист Карачаево-Черкесии (2015). Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и других.

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