Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером
Спорт
CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков
Общество
В Starbucks опровергли информацию о распродаже оригинальных товаров
Политика
Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»
Мир
Предложения РФ по «зерновому вопросу» поддержаны участниками консультаций в Стамбуле
Мир
Политолог спрогнозировал 10 новых отставок в Европе до конца года
Мир
Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по объемам потребления американской нефти
Мир
Еврокомиссия смягчит ряд санкций против России в пятницу
Мир
Птицы в Испании из-за жары стали падать на землю
Мир
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи
Мир
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя

Пешеходную зону на набережной в Сарапуле благоустроят за 27 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Удмуртии выделили Сарапулу 27,5 млн рублей на продление пешеходной зоны местной набережной. Тротуар будет начинаться у речного причала и продолжаться до старинного здания водонасосной станции, в которой сейчас размещаются гостиница и ресторан «Старая башня».

Планируется уложить брусчатку, провести освещение и озеленить территорию. Подрядчика уже выбрали, идет заключение договора, пишет udm-info.ru. По словам главы города Игоря Шестакова, благоустройство набережной — это не только еще одна точка притяжения местных жителей, но еще один шаг к званию туристического города.

ИА «Сусанин» напоминает, что власти Сарапула с представителями общественности разработали проект «Сарапульские острова», который предполагает строительство на воде. Там появятся кафе, кинозал, лекторий и сцена, а понтонный мост будет связывать город с островом Безымянный на Каме. Ожидается, что эта инициатива получит федеральное финансирование.

Ранее Сарапул стал одним из городов республики, который подал заявку на участие в конкурсе Ростуризма по созданию туристических кодов центральных городских улиц. Речь идет о создании в едином стиле стендов с картами-схемами, установке информационных табличек на зданиях и тактильных барельефов для слабовидящих, покупке мобильных торговых ярмарочных и остановочных павильонов, обустройстве пешеходной улицы причала, набережной и главного городского сквера.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022