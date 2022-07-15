Пешеходную зону на набережной в Сарапуле благоустроят за 27 млн рублей

Власти Удмуртии выделили Сарапулу 27,5 млн рублей на продление пешеходной зоны местной набережной. Тротуар будет начинаться у речного причала и продолжаться до старинного здания водонасосной станции, в которой сейчас размещаются гостиница и ресторан «Старая башня».

Планируется уложить брусчатку, провести освещение и озеленить территорию. Подрядчика уже выбрали, идет заключение договора, пишет udm-info.ru. По словам главы города Игоря Шестакова, благоустройство набережной — это не только еще одна точка притяжения местных жителей, но еще один шаг к званию туристического города.

ИА «Сусанин» напоминает, что власти Сарапула с представителями общественности разработали проект «Сарапульские острова», который предполагает строительство на воде. Там появятся кафе, кинозал, лекторий и сцена, а понтонный мост будет связывать город с островом Безымянный на Каме. Ожидается, что эта инициатива получит федеральное финансирование.

Ранее Сарапул стал одним из городов республики, который подал заявку на участие в конкурсе Ростуризма по созданию туристических кодов центральных городских улиц. Речь идет о создании в едином стиле стендов с картами-схемами, установке информационных табличек на зданиях и тактильных барельефов для слабовидящих, покупке мобильных торговых ярмарочных и остановочных павильонов, обустройстве пешеходной улицы причала, набережной и главного городского сквера.