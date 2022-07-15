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«Роскосмос» под руководством Рогозина установил рекорд по безаварийным пускам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» провела 86 успешных пусков подряд, что является рекордом в истории России, в то время когда ее возглавлял Дмитрий Рогозин. Об этом сообщили в пятницу, 15 июля, в самой госкорпорации.

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Кроме того указывается, что при Рогозине «Роскосмос» также завершил строительство Российской орбитальной служебной станции (РОСС) и создал инфраструктуру для запусков ракеты «Ангара» на космодроме Восточный.

«86 успешных пусков подряд. Рекорд в истории России. Завершение строительства российского сегмента МКС. Эскизное проектирование РОСС и космической транспортной системы. Начало летных испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Запуск и успешная работа обсерватории «Спектр-РГ», — перечислены достижения корпорации в видео в официальном Telegram-канале.

Также за время руководства Рогозина там была создана и самая точная карта вселенной в рентгеновском диапазоне и завершилось проектирование и финансирование спутниковой группировки «Сфера».

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы «Роскосмоса». Новым гендиректором корпорации назначен Юрий Борисов после ухода с поста вице-премьера.

Рогозин был руководителем госкорпорации с мая 2018 года. До этого он работал заместителем главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

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