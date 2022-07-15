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Названы российские города-лидеры в области цифровизации

Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород признаны лидерами в области цифровизации городского хозяйства
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород среди городов-миллионников признаны лидерами в области цифровизации городского хозяйства. Итоги рейтинга подведены на форуме «Умный город: новые вызовы», проходящем в Мурманске, сообщили в Минстрое РФ.

Ума уплата: цифровизация позволит сэкономить на ЖКХ до 30%
Для этого создан стандарт обмена электронными данными для городов

В категории городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек лидируют Тюмень, Рязань, и Сургут. Первое место среди населенных пунктов до 100 тыс. жителей занял Ханты-Мансийск, второе — Реутов, третье — Королев.

«Элементы цифровизации и цифровой трансформации отраслей строительства и ЖКХ сегодня прорабатываются в большом количестве городов нашей страны. По результатам 2021 года среднее значение индекса достигло 52,6 баллов из 120 возможных, прирост к 2020 году составил более 16%. Те изменения, которые сегодня происходят в наших городах, показывают, что процессы цифровизации занимают одну из приоритетных ролей в развитии регионов», — приводит ведомство слова министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Замглавы Минстроя России Константин Михайлик вручил на форуме 15 июля призы победителям рейтинга.

Ведомство проводит расчет индекса цифровизации городов страны четвертый год. Города оцениваются по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений, среди которых в том числе городское управление, туристический сервис, интеллектуальные системы общественной безопасности «умное» ЖКХ, инновации для городской среды и др.

Ранее, 24 июня, стало известно, что Москва возглавила рейтинг по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Второе и третье места заняли Московская и Тульская области. Рейтинг составило Минэкономразвития.

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