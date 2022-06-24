Москва возглавила рейтинг качества электронных госуслуг

Москва стала лидером по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Столица возглавила составляемый Минэкономразвития рейтинг уже третий год подряд, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Второе и третье места заняли Московская и Тульская области.

«Москва не только сохранила лидерство, но и дополнительно упрочила свои позиции в рейтинге. Город постоянно совершенствует цифровую экосистему для жителей и бизнеса, модернизирует электронные госуслуги, повышает качество и доступность онлайн-инструментов», — отметила она.

По словам Сергуниной, востребованность электронных услуг растет: только с начала этого года ими воспользовались 322,5 млн раз — почти вдвое больше, чем за тот же период 2021-го.

При составлении рейтинга оценивались различные параметры, влияющие на качество получения электронной услуги, например наличие полной информации о порядке ее предоставления, удобство подачи заявления, возможность отслеживать его статус в личном кабинете.

В прошлом году цифровой экосистеме столицы исполнилось 10 лет. Благодаря ей москвичам доступно более 380 электронных услуг и сервисов. Получить их можно на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Москва — первый мегаполис, который одновременно получил два сертификата соответствия международным стандартам ISO в сфере умных устойчивых городов.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.