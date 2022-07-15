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Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи

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Фото: Global Look Press/ Serguei Fomine
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США — империя лжи. Об этом 14 июля заявил представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь.

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В своем аккаунте в Twitter он опубликовал фотографию, на которой указано, что США лгали миру о Югославии в 1999 году, об Ираке в 2003 году, о Ливии в 2011 году и о Сирии в 2018 году.

«Они врали. США — империя лжи», — написал дипломат.

Днем ранее он опубликовал фотографию карты мира, показав на ее примере различие в понимании фразы «международное сообщество» для всей планеты и для представителей западной прессы. На виртуальном глобусе на первом варианте схемы представитель МИД Китая сначала закрасил красным цветом все страны мира. А ниже, на втором ее варианте, закрасил только США, Канаду, Евросоюз, Великобританию, Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

До этого, 5 июля, Чжао Лицзянь назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере организации «шуткой века». Китайский дипломат напомнил общественности про действия НАТО в Афганистане, Югославии, Ираке и Ливии. В своей записи он опубликовал фото разрывов бомб, при бомбежках альянсом этих государств.

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