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Минский автомобильный завод создал электрогрузовик «МАЗ»

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Фото: МАЗ
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Минский автозавод представил первый в своей истории электрогрузовик. До конца 2022 года предприятие выпустит 10 машин на электротяге, сообщила пресс-служба предприятия 14 июля.

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Грузовик спроектирован на собственных узлах и агрегатах, включая электробатареи, они тоже белорусского производства, разработаны объединенным институтом машиностроения НАН. Сделано это для того, чтобы обеспечить независимость сборки машины от зарубежных поставщиков.

«Для белорусского автопрома электрогрузовик — большой шаг вперед», — подчеркнул главный конструктор машины Андрей Савчиц.

Создание электрических «МАЗов» одно из перспективных направлений развития белорусского автозавода. Программа по электронаправлению автохолдинга рассчитана до 2030 года, отметил он.

В основе новинки лежит грузовик МАЗ-4381 «Корнет». Электропривод изготовил «Могилевлифтмаш», другие необходимые агрегаты производства Минского завода колесных тягачей.

Серийные машины на электротяге будут оснащать тремя типоразмерами батарей: 90, 180 и 270 кВт·ч. Грузоподъемность новой машины — 3890 килограммов, объем грузовой платформы — 39 кубометров.

Чтобы не попасть в зависимость от европейских поставщиков, электрогрузовик «МАЗ» оснастили азиатской системой зарядки GB/T DC. В ней более дешевый разъем, она не требует никаких промежуточных устройств для обмена данных автомобиля с зарядной станцией.

Машина прошла сертификационные испытания и получила необходимые разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

29 июня «Известия» сообщили, что в России сертифицировали отечественный электрогрузовик. Полная масса компактного коммерческого электрогрузовика с одноместной кабиной составляет 1025 кг. Грузоподъемность до 475 кг. На выбор предлагается два электромотора мощностью 5,4 или 6,8 л. с.

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