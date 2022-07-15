Назван город с самой дешевой шаурмой в России

Самая дешевая шаурма среди миллионников продается в Омске, где ее можно купить в среднем за 189 рублей. Самая дорогая шаурма — в Москве, ее средняя цена составляет 298 рублей, рассказали «Известиям» аналитики 2ГИС.

На втором месте — Санкт-Петербург (269 рублей), где шаурма пользуется большой популярностью. Третье место разделили Краснодар и Ростов-на-Дону с одинаковым средним ценником в 250 рублей.

Самая дешевая шаурма среди миллионников — в Омске. Здесь ее можно купить в среднем за 189 рублей. Чуть дороже стоит в Уфе — 190 рублей. Еще в трех городах хватит двух сотен, чтобы перекусить шаурмой: в Волгограде (199), Екатеринбурге (199) и Челябинске (200).

Ранее, 14 июня, диетолог, автор методики похудения Кристина Плотникова и нутрициолог клиники «Боткинский» Александра Лысенкова рассказали, что в шаурме есть только один очень вредный ингредиент — соус. При этом Плотникова назвала шаурму сбалансированным блюдом с точки зрения состава, так как в ней есть мясо, овощи, капуста, зелень, лаваш, то есть белки, жиры и клетчатка.

В тот же день врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что потребление в пищу некоторых продуктов вместе с творогом может привести к проблемам с пищеварением. Она указала на то, что творог, употребляемый одновременно с мясом или яйцами, может навредить организму. Вместо этого диетолог порекомендовала сочетать творог со свежей зеленью, овощами и любыми сухофруктами, при этом избегая сахара.