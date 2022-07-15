Реклама
Прямой эфир
Мир
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи
Мир
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя
Общество
Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера переливанием крови
Политика
Опубликовано отменяющее ограничения на пересечение границы постановление Мишустина
Армия
Росгвардия обнаружила в ЛНР доказательства дезертирства украинских десантников
Мир
Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
Происшествия
Украинские боевики обстреляли село под Брянском
Мир
В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство
Мир
Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
Экономика
Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из РФ
Мир
Агентство Moody’s сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу

Назван город с самой дешевой шаурмой в России

Аналитики: самая дешевая шаурма продается в Омске
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самая дешевая шаурма среди миллионников продается в Омске, где ее можно купить в среднем за 189 рублей. Самая дорогая шаурма — в Москве, ее средняя цена составляет 298 рублей, рассказали «Известиям» аналитики 2ГИС.

Скрытая угроза: диетологи назвали вредные для организма полезные продукты
Чем могут быть опасны тунец, йогурт и чеснок

На втором месте — Санкт-Петербург (269 рублей), где шаурма пользуется большой популярностью. Третье место разделили Краснодар и Ростов-на-Дону с одинаковым средним ценником в 250 рублей.

Самая дешевая шаурма среди миллионников — в Омске. Здесь ее можно купить в среднем за 189 рублей. Чуть дороже стоит в Уфе — 190 рублей. Еще в трех городах хватит двух сотен, чтобы перекусить шаурмой: в Волгограде (199), Екатеринбурге (199) и Челябинске (200).

Ранее, 14 июня, диетолог, автор методики похудения Кристина Плотникова и нутрициолог клиники «Боткинский» Александра Лысенкова рассказали, что в шаурме есть только один очень вредный ингредиент — соус. При этом Плотникова назвала шаурму сбалансированным блюдом с точки зрения состава, так как в ней есть мясо, овощи, капуста, зелень, лаваш, то есть белки, жиры и клетчатка.

В тот же день врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что потребление в пищу некоторых продуктов вместе с творогом может привести к проблемам с пищеварением. Она указала на то, что творог, употребляемый одновременно с мясом или яйцами, может навредить организму. Вместо этого диетолог порекомендовала сочетать творог со свежей зеленью, овощами и любыми сухофруктами, при этом избегая сахара.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022