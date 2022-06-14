Диетологи рассказали об одном вредном ингредиенте в шаурме

В шаурме есть только один очень вредный ингредиент. Об этом диетолог, автор методики похудения Кристина Плотникова и нутрициолог клиники «Боткинский» Александра Лысенкова рассказали во вторник, 14 июня.

Плотникова назвала шаурму сбалансированным блюдом с точки зрения состава, так как в ней есть мясо, овощи, капуста, зелень, лаваш, то есть белки, жиры и клетчатка.

«И если сравнивать шаурму с другими вариантами блюд быстрого питания, то она гораздо полезнее», — отметила диетолог в беседе с Lenta.Ru.

При этом специалист признала, что шаурму всё же нельзя однозначно считать полезным блюдом из-за высокой жирности и калорийности. Самым вредным в ней является соус. Она сказала, что сырный лаваш или пита могут сделать блюдо в разы калорийнее.

Лысенкова добавила, что соус из смеси майонеза и кетчупа, которые содержат в себе искусственные добавки, уксус, сахар и другие ингредиенты, пагубно воздействует на организм.

«Лайфхак! Делайте домашнюю шаурму, так вы всегда можете положить не только любимые овощи и мясо, но и сделать домашний соус из безопасных ингредиентов. Тогда будет и вкусно, и полезно!» — рекомендовала нутрициолог.

При покупке шаурмы в предприятиях быстрого питания Плотникова посоветовала выбирать блюдо с курицей. Также можно попросить положить меньше соуса и не класть жирные ингредиенты. Лаваш должен быть тонкий.

Ранее в этот день врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что потребление в пищу некоторых продуктов вместе с творогом может привести к проблемам с пищеварением. Она указала на то, что творог, употребляемый одновременно с мясом или яйцами, может навредить организму. Вместо этого диетолог порекомендовала сочетать творог со свежей зеленью, овощами и любыми сухофруктами, при этом избегая сахара, передает RT.