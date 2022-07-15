Часы Универсиады убрали с набережной Екатеринбурга

В ночь на 15 июля с набережной в Екатеринбурге демонтировали часы Универсиады-2023. Они отсчитывали время, оставшееся до начала игр и стали арт-объектом, полюбившимся горожанам.

Некоторые жители остались недовольны тем, что часы пропали с Плотинки, однако мэр Алексей Орлов заявил, что композицию убирают не только потому, что отменились соревнования, но и из-за предстоящей реконструкции Исторического сквера.

ТагилСити.Ру уточняет, что об отмене Универсиады в Екатеринбурге стало известно в апреле. Несмотря на это, работы на некоторых объектах продолжаются. Так, завершается строительство Дворца водных видов спорта, в общежитиях установили лифты, на финишной прямой — строительство медицинского и общественного центров.

Ранее сообщалось, что Россия добивается от ряда международных спортивных федераций финансовой компенсации за то, что у страны отобрали право проведения крупных мероприятий.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, Россия продолжает готовиться к тем мероприятиям, по которым окончательное решение не принято. В частности, к летней Универсиаде – 2023 в Екатеринбурге.